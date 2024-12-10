Внаслідок виверження вулкану на Філіппінах близько 87 тисяч людей було евакуйовано (фото)

У центральній частині Філіппін евакуювали близько 87 тисяч людей після раптового виверження вулкана Канлаон. Вулканічний попіл вкрив значні території, зокрема провінцію Антік, розташовану за понад 200 км на захід від вулкана через море.

Це спричинило погіршення видимості й створило ризики для здоров'я мешканців. Про це повідомляє Associated Press.

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Управління цивільної оборони розпочало термінову евакуацію населення, зокрема жителів міст і сіл поблизу західних і південних схилів вулкана, найбільш постраждалих від попелу.

Президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що уряд готовий підтримати переміщених мешканців. Міністр соціального забезпечення також вилетів до постраждалого регіону, щоб координувати заходи допомоги.

Нагадаємо, 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

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