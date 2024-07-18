В россии горит одно из самых предприятий по производству военной техники (видео)

Днем 18 июля 2024 года в Екатеринбурге (Свердловская область рф) произошел пожар на заводе "Уралтрансмаш", расположенном на улице Фронтовых бригад, 29.

По информации очевидцев, задымление было заметно из разных районов города. На место происшествия сразу приехали пожарные машины.

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Как сообщают в ГУ МЧС россии по Свердловской области, горела кровля отдельного здания на территории завода. Площадь пожара составила 420 квадратных метров.

"Светится кровля пустого цеха на площади 300 квадратных метров. В цехе велись сварочные работы. Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в помещении людей не было", — сообщили в МЧС.

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Пожар на заводе по производству военной техники Уралтрансмаш. Источник: российские Telegram-каналы

Предварительно никто не пострадал. Возгорание было локализовано и ликвидировано. На месте происшествия работало 37 спасателей и 14 единиц спецтехники.

По информации пресс-службы "Уралтрансмаша", пожар возник во время демонтажных работ на территории старых складских помещений. Площадь вспышки составляла менее 200 квадратных метров.

"Завод продолжает производственный процесс в штатном режиме", — отметили в пресс-службе.

Справочно: Уральский завод транспортного машиностроения (Уралмаш или Уралтрансмаш) выпускает военную технику и трамвайные вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию. Это единственное предприятие на россии, производящее самоходные артиллерийские установки.

Напомним, 14 июля беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области рф.

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