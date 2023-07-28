В сети показали "лайфхак" для тех, у кого слишком много консервации: смешное видео

У вас бывало такое, что вы сделали слишком много заготовок на зиму и следующим летом не знаете что делать с ней? Таких запасливых хозяек и хозяев, как вы, оказывается много.

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Автор популярного украинского TikTok-блога с фамилией angelfly124, проживающей в городе Полтава, поделилась "лайфхаком" в своем недавнем коротком видео. Она показала, как "просрать свое лето, молодость и здоровье" с помощью шутливого трюка.

В ролике демонстрируется, как мужчина открывает банки с неиспользованной консервацией, которую он купил еще в прошлом году, и выливает содержание этих банок в ведра. Шутливый подход автора заключается в том, что каждый год она покупает консервацию, но потом не успевает ее съесть, поэтому выбрасывает большое количество продуктов.

Видео дня

В дополнительном описании к видео angelfly124 комментирует: "И так каждый год. Больше всего жаль своего времени. Всего было выброшено восемь ведер консервации".

Видео быстро стало популярным среди пользователей TikTok, и к настоящему моменту оно просмотрено почти 1,5 миллиона раз. Автор сумела привлечь внимание зрителей своим юмором и понятной ситуацией, которая касается многих.

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