У мережі показали "лайфхак" для тих, у кого забагато консервації: смішне відео

У вас бувало таке, що ви зробили забагато заготівель на зиму і наступного літа не знаєте що робити з нею? Таких запасливих господинь та господарів, як ви, виявляється багато.

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Авторка популярного українського TikTok-блогу з прізвищем angelfly124, яка проживає у місті Полтава, поділилася "лайфхаком" у своєму недавньому короткому відео. Вона показала, як "просрати своє літо, молодість і здоров'я" за допомогою жартівливого трюку.

В ролику демонструється, як чоловік відкриває банки з невикористаною консервацією, яку він купив ще торік, і виливає вміст цих банок у відра. Жартівливий підхід авторки полягає у тому, що кожного року вона купує консервацію, але потім не встигає її з'їсти, тому викидає велику кількість продуктів.

Відео дня

У додатковому описі до відео angelfly124 коментує: "І так кожного року. Найбільше шкода свого часу. Загалом було викинуто вісім відер консервації".

Відео швидко стало популярним серед користувачів TikTok, і до цього моменту воно переглянуто майже 1,5 мільйонами разів. Авторка зуміла привернути увагу глядачів своїм гумором та зрозумілою ситуацією, яка стосується багатьох.

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