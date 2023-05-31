В сети появилось видео спасения мужчины из-под завалов после российского авиаудара по АЗС в Торецке

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе Торецк на Донетчине произошла трагедия в результате авиаудара российских военных по автозаправочной станции. В результате этого инцидента погибли два человека.

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Сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечает: "Донецкая область: оккупанты нанесли авиаудар по Торецку, известно о двух погибших и восемь раненых лицах".

Спасатели сообщают, что одного раненого доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи. Кроме того, пожарные смогли быстро ликвидировать пожар, охвативший площадь 25 квадратных метров.

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Позже в сети показали первые минуты после российского авиаудара по Торецку. Из-под завалов достали раненого мужчину.

Напомним, 30 мая российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, в то время как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

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