В скором времени Землю накроет трехдневная магнитная буря: стала известна дата

Магнитные бури в январе 2023 года добавят проблем метеозависимым людям. Вскоре на Земле достигнет трехдневное геомагнитное колебание.

Оно начнется 10 января и продлится трое суток – до 13 числа. Новые возмущения геополя Земли прогнозируются и на 18 января, которые усилятся – 19 и 20 числа – этот период ознаменуется пятибалльной магнитной бурей.

Резкий скачок еще ожидается 26 и 31 января 2023 – сила бурь составит 5 баллов, предупреждают специалисты службы Meteoagent.

Считается, что магнитные бури могут оказывать сильное влияние на здоровье и общее состояние людей. Это могут быть головные боли и перепады давления. Особенно тяжело эти дни воспринимаются граждане, страдающие хроническими заболеваниями, а также старики.

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Верить во влияние магнитных бурь на самочувствие или нет это право каждого, однако при любом ухудшении здоровья не занимайтесь самолечением и обращайтесь к специалистам, которые определят, что именно привело к недугу.

Добавим, что показатели на длительный период могут быть неточные из-за невозможности предусмотреть солнечные вспышки. Сразу после поступления данных в центры исследования космической погоды ученые обновляют прогноз магнитных бурь.

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