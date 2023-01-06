Незабаром Землю накриє триденна магнітна буря: стала відома дата

Магнітні бурі в січні 2023 року додадуть проблем метеозалежним людям. Незабаром Землі досягне триденне геомагнітне коливання.

Воно розпочнеться 10 січня та триватиме три доби – до 13 числа. Нові збурення геополя Землі прогнозуються й на 18 січня, які посиляться – 19 та 20 числа – цей період відзначиться п'ятибальною магнітною бурею.

Різкий стрибок ще очікується 26 та 31 січня 2023 року – сила бур становитиме 5 балів, попереджають спеціалісти служби Meteoagent.

Вважається, що магнітні бурі можуть сильно впливати на здоров'я та загальний стан людей. Це можуть бути головні болі та перепади тиску. Особливо важко ці дні сприймаються громадяни, які страждають на хронічні захворювання, а також люди похилого віку.

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Вірити у вплив магнітних бур на самопочуття чи ні це право кожного, однак при будь-якому погіршенні здоров'я не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до фахівців, які визначать, що саме спричинило недугу.

Додамо, що показника на довготривалий період можуть бути неточними через неможливість передбачити сонячні спалахи. Одразу після надходження даних у центри дослідження космічної погоди, вчені оновлюють прогноз магнітних бур.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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