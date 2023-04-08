В Словакии откопали уникальную ренессансную стоянку и заупокойную церковь (фото)

В Словакии археологи из Трнавского университета обнаружили фундаменты действующей средневековой церкви в центре Трнавы. Также исследователи обнаружили ренессансную стоянку.

Специалисты утверждают, что здание уникально своей формой, камнем, из которого оно построено, а также расположением. Об этом сообщает Spectator.

Отмечается, что церковь стоит прямо за стенами города. Лишь в очень исключительных случаях люди строили любую архитектуру вне стен.

В прошлом веке место, где был раскопан костел, пострадало от строительных работ. Поэтому никто не возлагал больших надежд на ценные открытия.

Видео дня

Читайте также: Теперь до Марса можно долететь за 45 дней: ученые изобрели способ

Полигональная готическая церковь построена из кирпича и камня, комбинация которых часто использовалась для городских домов в 13 веке. Стенки имеют ширину 96 см.

Здание было посвящено святому Ульриху. Он был бенедиктинским монахом, а позже епископом в Аугсбурге, Германия.

Рядом с церковью археологи обнаружили остатки недействующего средневекового кладбища. Кладбище вместе с костелом исчезло в конце средневековья. Несколько веков спустя на этом месте был построен барбакан для укрепления обороноспособности Трнавы.

Археологам удалось идентифицировать уникальную находку в Словакии: ренессансную стоянку. Это была площадь, вымощенная мелкой галькой, шириной более трех метров, расположенная к северу от дороги, ведущей к Нижним воротам.

Вероятно, территория использовалась для стоянки карет в ночное время. Жители Трнавы в определенное время закрывали Нижние ворота. После этого попасть в город было невозможно.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !