У Словаччині відкопали унікальну ренесансну стоянку та заупокійну церкву (фото)

У Словаччині археологи з Трнавського університету виявили фундаменти недіючої середньовічної церкви в центрі Трнави. Також дослідники знайшли ренесансну стоянку.

Фахівці стверджують, що будівля унікальна своєю формою, каменем, з якого вона побудована, а також розташуванням. Про це повідомляє Spectator.

Зазначається, що церква стоїть прямо за стінами міста. Лише в дуже виняткових випадках люди будували будь-яку архітектуру поза стінами.

У минулому столітті місце, де було розкопано костел, постраждало від будівельних робіт. Тому ніхто не покладав великих надій на цінні відкриття.

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Полігональна готична церква побудована з цегли та бутого каменю, комбінація яких часто використовувалася для міських будинків у 13 столітті. Стінки мають ширину 96 см.

Будівля була присвячена святому Ульріху. Він був бенедиктинським монахом, а пізніше єпископом в Аугсбурзі, Німеччина.

Поруч з церквою археологи виявили залишки недіючого середньовічного цвинтаря. Цвинтар разом із костелом зник наприкінці середньовіччя. Кілька століть потому на цьому місці був побудований барбакан для зміцнення обороноздатності Трнави.

Археологам також вдалося ідентифікувати унікальну знахідку в Словаччині: ренесансну стоянку. Це була площа, вимощена дрібною галькою, шириною понад три метри, розташована на північ від дороги, що веде до Нижніх воріт.

Ймовірно, територія використовувалася для стоянки карет у нічний час. Жителі Трнави о певній годині закривали Нижню браму. Після цього потрапити в місто було неможливо.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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