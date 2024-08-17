В соцсетях показали видео, как над Украиной пролетел метеор

В ночь на 17 августа небо над Украиной было озарено ярким огненным шаром, мчащимся над горизонтом и оставляющим по себе огненный хвост. Метеор, как предполагают очевидцы, можно увидеть во многих регионах страны, в частности, над Киевом и Харьковом.

Бессчетные видео, размещенные в соцсетях, зафиксировали момент пролета небесного тела. На некоторых кадрах видно, как метеор, разделившись на несколько частей, сгорает в атмосфере.

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Хотя некоторые пользователи сети выдвинули предположение о взрыве спутника, большинство склоняется к версии о метеоре.

Метеор над Украиной. Источник: Скриншот с видео

Метеор над Украиной. Источник: Скриншот с видео

Что такое метеор?

Метеор – это небольшое космическое тело, попадая в земную атмосферу, сгорает, образуя яркий след. Большинство метеоров достаточно маленькими и сгорают полностью, не достигнув поверхности Земли. Те же метеоры, которые достигают земной поверхности, называются метеоритами.

Метеорные потоки и звездопады

Появление метеоров – не такое уж редкое явление. Особенно часто их можно наблюдать при метеорных потоках, когда Земля проходит через шлейф кометы. Во время таких событий можно увидеть множество метеоров, которые кажутся вылетающими из одной точки на небе. Это явление называется звездопадом.

Официальных комментариев по этому небесному явлению от научных учреждений пока не поступало. Однако видеозаписи, сделанные очевидцами, не оставляют сомнений – украинцы стали свидетелями действительно уникального природного явления.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля люди увидели сильную вспышку в небе. Местные жители также сообщают о звуках, напоминающих взрывы. Юрий Игнат прокомментировал эту странную вспышку над Киевом.

Также в мае 2024 года ночью в небе над рядом областей Украины заметили загадочную зелено-синюю вспышку.

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