В Украине изменили процедуру покупки авто: как поставить на учет

В воскресенье, 6 августа, вступила в силу постановка Кабмина №437 от 02 мая 2023 года "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. №1388 и от 11 ноября 2009 г. №1200". Таким образом, автомобиль на учет можно поставить в автосалоне сразу после покупки.

Об этом говорилось на сайте Верховной Рады. Теперь транзитные номера в Украине не являются обязательными.

По желанию владельца государственная регистрация нового транспортного средства может производиться продавцом этого транспортного средства (субъектом хозяйствования) на основании заявления, поданного от имени владельца, в соответствии с договором купли-продажи с указанием условий на совершение таких действий, с приложенными к нему документами, необходимыми для государственной регистрации нового транспортного средства согласно настоящему Порядку, и доверенность на совершение таких действий, которая формируется средствами Единого государственного реестра транспортных средств и подписывается владельцем в электронной или бумажной форме, говорилось в постановлении Кабмина.

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В результате можно купить уже зарегистрированные новые автомобили с номерными знаками и техпаспортом. Кроме этого, для того чтобы продавцы поставили автомобиль на учет, не нужно иметь нотариальное поручение. В то время как покупателю нужно лишь указать в договоре купли-продажи, что он поручает другому лицу зарегистрировать авто.

Поэтому транзитные номера нужно получать только, если покупатель хочет самостоятельно поставить автомобиль на учет в сервисном центре МВД. В свою очередь "зеленые акты" (прием-передача автомобилей) будут только в электронном виде.

Напомним, мы назвали вещи, которые нельзя оставлять в автомобиле в жару, потому что они могут стать причиной пожара, взрыва или других проблем.

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