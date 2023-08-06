В Україні змінили процедуру купівлі авто: як поставити на облік

У неділю, 6 серпня, набула чинності постановка Кабміну № 437 від 02 травня 2023 року "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200". Таким чином автомобіль на облік можна поставити в автосалоні відразу після купівлі.

Про це йшлося на сайті Верховної Ради. Відтепер транзитні номери в Україні не є обов'язковими.

За бажанням власника державна реєстрація нового транспортного засобу може проводитися продавцем цього транспортного засобу (суб’єктом господарювання) на підставі заяви, поданої від імені власника, відповідно до договору купівлі-продажу із зазначенням умов на вчинення таких дій, із доданими до неї документами, необхідними для державної реєстрації нового транспортного засобу згідно із цим Порядком, та довіреністю на вчинення таких дій, яка формується засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів та підписується власником в електронній або паперовій формі, йшлося в постанові Кабміну.

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У результаті можна купити вже зареєстровані нові автомобілі з номерними знаками та техпаспортом. Крім цього, для того, аби продавці поставили автомобіль на облік, не потрібно мати нотаріальне доручення. Тоді як покупцеві потрібно лише вказати в договорі купівлі-продажу, що він доручає іншій особі зареєструвати авто.

Тому транзитні номери потрібно отримували лише, якщо покупець хоче самостійно поставити автомобіль на облік у сервісному центрі МВС. Своєю чергою "зелені акти" (приймання-передачі автомобілів) будуть лише в електронному вигляді.

Нагадаємо, ми назвали речі, які не можна залишати в автомобілі у спеку, тому що вони можуть стати причиною пожежі, вибуху або інших проблем.

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