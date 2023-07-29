В Украине подорожает топливо: эксперт рассказал о ценах на август

На украинских АЗС продолжает подниматься цена на бензин и дизель. Это происходит из-за возвращения к довоенным ставкам НДС и акцизным налогам на топливо. В частности, в июле произошло подорожание автомобильного топлива, однако это не окончательно. Ведь цена продолжит расти.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Апострофу". Он отметил, что подорожание топлива происходит медленно из-за того, что некоторые крупные операторы купили двухмесячный запас горючего с учетом старых акцизов в течение мая-июня. Однако новые поставки будут оплачиваться с новыми акцизами, поэтому на АЗС поднимутся цены. Больше вырос акциз на бензин, поэтому там подорожание будет самым большим.

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"Если раньше разница между минимальной и максимальной ценой (одного литра) была 5 гривен и даже больше, то сейчас она сократилась до 2 гривен, а иногда и меньше. Это говорит о том, что напряжение растет, и что в ближайшее время мы увидим новую волну повышение, которое будет больше нести на себе эффект от нового акциза", – сказал Сергей Куюн.

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По словам руководителя специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, происходит плавное удорожание горючего из-за того, что трейдеры не могли одномоментно повысить розничные цены на +-10 гривен за литр после увеличения акцизов и НДС.

Он отметил, что также наблюдается подорожание нефтепродуктов в мире, в частности в Европе. Также на цены горючего в Украине может повлиять рост курса евро.

"Рост остановится, а, точнее, приостановится где-то на уровне, который будет отличаться от уровня последней недели июня в сторону увеличения на 8 -10 гривен. В ближайшие неделю-две мы как раз увидим этот уровень", – пояснил Рябцев.

Таким образом, бензин подорожает до 53-54 гривен за литр, а дизтопливо до 50-51 гривны.

Напомним, с 1 июля в Украине вступила в действие довоенная ставка НДС на горючее в размере 20%.

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