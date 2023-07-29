В Україні здорожчає паливо: експерт розповів про ціни на серпень

На українських АЗС продовжує підніматися ціна на бензин та дизель. Це відбувається через повернення до довоєнних ставок ПДВ та акцизних податків на паливо. Зокрема, в липні відбулося здорожчання автомобільного палива, проте це не остаточно. Адже ціна продовжить рости.

Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі "Апострофу". Він зазначив, що здорожчання палива відбувається повільно через те, що деякі великі оператори купили двомісячний запас пального з урахуванням старих акцизів протягом травня-червня. Проте нові поставки оплачуватимуться з новими акцизами, тому на АЗС зростуть ціни. Найбільше виріс акциз на бензин, тому там здорожчання буде найбільшим.

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"Якщо раніше різниця між мінімальною та максимальною ціною (одного літра) була 5 гривень і навіть більшою, то зараз вона скоротилася до 2 гривень, а іноді й менше. Це говорить про те, що напруга зростає, і що найближчим часом ми побачимо нову хвилю підвищення, яке вже більше нестиме на собі ефект від нового акцизу", – сказав Сергій Куюн.

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Зі слів керівника спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, відбувається плавне здорожчення пального через те, що трейдери не могли одномоментно підвищити роздрібні ціни на +-10 гривень за літр після збільшення акцизів та ПДВ.

Він зазначив, що також спостерігається подорожчання нафтопродуктів у світі, зокрема в Європі. Також на ціни пального в Україні може вплинути зростання курсу євро.

"Зростання зупиниться, а, точніше, призупиниться, десь на рівні, який відрізнятиметься від рівня останнього тижня червня у бік збільшення на 8 -10 гривень. У найближчі тиждень-два ми якраз побачимо цей рівень", – пояснив Рябцев.

Таким чином бензин здорожчає до 53-54 гривень за літр, а дизпаливо до 50-51 гривні.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні вступила в дію довоєнна ставка ПДВ на пальне у розмірі 20%.

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