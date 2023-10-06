В Украине подорожало топливо на АЗС: новые цены

В течение недели, 30 сентября-6 октября, на украинских АЗС выросла цена на бензин и дизельное топливо. В частности бензин марки А-95 вырос на 0,30 грн/л, бензин А-95+ – на 0,26 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 0,41 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Наибольшее повышение цены зафиксировали в сети АЗС группы "Приват".

Средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,30 грн/л и составила 55,41 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,26 грн/л до 58,33 грн/л, а дизельное топливо - на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л, говорилось в сообщении.

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Отметили, что на 1 гривну подорожало горючее в консолидированной сети АЗС группы "Приват" (ANP, Avias), насчитывающей около 950 заправок. Бензин А-95 подорожал до 55 грн/л, А-95+ – до 55,50 грн/л, дизельное топливо – до 55 грн/л.

В то время как на заправках столичной сети KLO горючее подорожало на 0,7 грн/л: бензин А-95 – до 56,79 грн/л, бензин А-95+ – до 58,99 грн/л, дизель – до 56,29 грн/л. Кроме того, в сети UPG подорожало дизельное топливо на 50 коп./л, поэтому теперь его цена составляет 55,10 грн/л.

Добавили, что в пределах 0,4-1,5 грн/л повысили цены сети AMIC, Shell, "БРСМ-Нефть", U.GO, Prime, "Укр-Петроль", Neftek и другие.

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