В Україні здорожчало пальне на АЗС: нові ціни

Протягом тижня, 30 вересня-6 жовтня, на українських АЗС зросла ціна на бензин та дизельне пальне. Зокрема, бензин марки А-95 зріс на 0,30 грн/л, бензин А-95+ – на 0,26 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 0,41 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". Зазначили, що найбільше підвищення ціни зафіксували в мережі АЗС групи "Приват".

Середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,30 грн/л і склала 55,41 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,26 грн/л — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л, йшлося в повідомленні.

Читайте також: Як зекономити витрати пального: поради автомобілістів

Зазначили, що на 1 гривню здорожчало пальне в консолідованій мережі АЗС групи "Приват" (ANP, Avias), яка нараховує близько 950 заправок. Бензин А-95 здорожчав до 55 грн/л, А-95+ – до 55,50 грн/л, дизельне пальне – до 55 грн/л.

Тоді як на заправках столичної мережі KLO пальне здорожчало на 0,7 грн/л: бензин А-95 – до 56,79 грн/л, бензин А-95+ – до 58,99 грн/л, дизель – до 56,29 грн/л. Крім цього, у мережі UPG подорожчало дизельне пальне на 50 коп./л, тому тепер його ціна становить 55,10 грн/л.

Додали, що в межах 0,4-1,5 грн/л підвищили ціни мережі AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", U.GO, Prime, "Укр-Петроль", Neftek та інші.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як зробити ароматизатор повітря для авто своїми руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!