В Украине прогнозируются сильные ливни и резкое похолодание до +18°C: когда ожидать

После жаркого старта недели украинцев ожидает резкая смена погоды. В среду, 16 июля, в Киеве будет солнечно и жарко - температура достигнет +27...+30 °C. Осадков не предвидится, лишь в среду вечером возможен локальный дождь с грозой.

Эту информацию передают Наталья Диденко и Укргидрометеоцентр. Однако уже 18-19 июля в Киеве ожидаются сильные дожди и значительное снижение температуры до +18...+22 °C. Такое изменение погодных условий может ухудшить самочувствие людей с сердечно-сосудистыми проблемами, поэтому врачи рекомендуют быть осторожными.

В среду на западе Украины пройдут дожди с грозами, которые постепенно охватят Житомирскую, Черкасскую, Киевскую и Одесскую области. В ряде мест возможны сильные ливни, шквалы и град.

Читайте также: Африка в Украине: синоптики рассказали, когда ждать рекордную жару до +40

На юге, востоке и в центральных районах Украины сохранится жаркая погода. Температуры будут такими:

на юге, востоке и Днепропетровской области – до +30…+36 °C;

на севере – +28…+30 °C;

в большинстве центральных областей – +27…+31 °C;

прохладнее всего будет на западе – +22…+27 °C.

Несмотря на прогнозируемое похолодание, горячий воздух еще будет оставаться на юге и востоке страны. Поэтому украинцам следует быть готовыми как к высоким температурам, так и к неожиданным изменениям погоды.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!