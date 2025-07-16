В Україні прогнозуються сильні зливи та різке похолодання до +18°C: коли очікувати

Після жаркого старту тижня українців очікує різка зміна погоди. У середу, 16 липня, в Києві буде сонячно та спекотно – температура досягне +27…+30 °C. Опадів не передбачається, лише в середу ввечері можливий локальний дощ з грозою.

Цю інформацію передають Наталка Діденко та Укргідрометеоцентр. Проте вже 18-19 липня в Києві очікуються сильні дощі та значне зниження температури до +18…+22 °C. Така зміна погодних умов може погіршити самопочуття людей із серцево-судинними проблемами, тому лікарі рекомендують бути обережними.

У середу на заході України пройдуть дощі з грозами, які поступово охоплять Житомирську, Черкаську, Київську та Одеську області. У ряді місць можливі сильні зливи, шквали та град.

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На півдні, сході та в центральних районах України утримається спекотна погода. Температури будуть такими:

на півдні, сході та в Дніпропетровській області – до +30…+36 °C;

на півночі – +28…+30 °C;

у більшості центральних областей – +27…+31 °C;

найпрохолодніше буде на заході – +22…+27 °C.

Незважаючи на прогнозоване похолодання, гаряче повітря ще залишатиметься на півдні та сході країни. Тому українцям слід бути готовими як до високих температур, так і до несподіваних змін погоди.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів у липні.

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