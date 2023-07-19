В Украине выросло количество желающих получить субсидию: с чем это связано

Тарифы на электроэнергию в Украине выросли, что привело к увеличению счетов для населения. Сейчас киловатт-час электроэнергии стоит 2,64 гривны, и для средней семьи счет за электричество увеличится примерно на 250 гривен. Это привело к увеличению количества граждан, обращающихся за получением субсидии.

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По словам главы подкомитета по расходам госбюджета комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, Леси Забуранной, количество обращений за субсидиями действительно возросло, но в неотапливаемый сезон это еще не является критическим.

Уже в отопительный сезон Леся Забуранная прогнозирует увеличение количества обратных за субсидиями лиц, а также рост размера субсидий. По ее словам, в летние месяцы субсидия составляет в среднем 300-400 гривен, а зимой уже около полутора тысяч гривен.

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Правительство Украины приняло постановление, которое упростит процедуру обращения за субсидиями для граждан. Благодаря упрощенному механизму граждане смогут избежать необходимости собирать справки и заполнять декларации для получения жилищно-коммунальных субсидий.

Для того чтобы подать заявление на назначение субсидии, граждане могут обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАПа или уполномоченных органов местной власти. Также существует возможность подать онлайн заявку через портал "Действие" или вебпортал и мобильное приложение ПФУ.

В этом году на жилищные субсидии предусмотрено более 25 миллиардов гривен. Субсидии воспользовались уже более 2,2 миллионов потребителей, а цифры могут расти в зимний период из-за роста цен на электроэнергию.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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