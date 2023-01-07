В Ужгороде появилась скульптура "Профессор из окопа" в честь служащего в ВСУ преподавателя (фото)

В Закарпатье установили память в честь профессора Ужгородского национального университета Федора Шандора. Ранее в сети показали, как он проводит лекции прямо из окопа.

Об этом сообщается на сайте ua2day. Известно, что Федор Шандор служит в составе закарпатского батальона территориальной обороны.

Что известно о Федоре Шандоре

Он является доктором философских наук, занимает должность заведующего кафедрой социологии и социальной работы УжНУ. В состав ТРО ушел с первых дней полномасштабного вторжения.

Видео дня

Профессор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он был зафиксирован в блиндаже во время чтения лекции студентам через видеосвязь из окопа.

Ранее Шандор отмечал, что график дежурств подстраивают под занятия. Речь идет о нескольких лекциях в неделю.

В своих интервью профессор Шандор вспоминал, что во время лекций даже были обстрелы из Урагана. В это время он делал паузу и продолжал вести занятия уже после.

"Ради чего я работал 27 лет. И зачем я пошел на фронт – выполнить свой гражданский долг. Ради чего ты живешь в этом мире. Ты пошел преподавателем, значит, ты должен нести этот хомут", - отмечал он в интервью "Фактам".

Ранее в сети показали видео, как один из военных чудом остался жив. Пуля врага насквозь прошила его шлем.

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