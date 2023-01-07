В Ужгороді з'явилась скульптура "Професор з окопу" на честь викладача, що служить в ЗСУ (фото)

На Закарпатті встановили память на честь професора Ужгородського національного університету Федора Шандора. Раніше в мережі показали, як він проводить лекції прямо з окопу.

Про цю подію повідомляється на сайті ua2day. Відомо, що Федір Шандор служить у складі закарпатського батальйону територіальної оборони.

Що відомо про Федора Шандора

Він є доктором філософських наук, обіймає посаду завідувача кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ. У склад ТРО пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.

Відео дня

Професор став відомим після того, як у мережі опублікували його фото, на якому його було зафіксовано у бліндажі під час читання лекції студентам через відеозв'язок з окопу.

Раніше Шандор зазначав, що графік чергувань підлаштовують під заняття. Мова йде про декілька лекцій на тиждень.

У своїх інтерв'ю професор Шандор згадував, що під час лекцій навіть були обстріли з "Урагану". В цей час він робив паузу та продовжував вести заняття вже після.

"Заради чого я працював 27 років. І навіщо я пішов на фронт – виконати свій громадянський обов'язок. Заради чого ти живеш у цьому світі. Ти пішов викладачем, отже, ти маєш нести цей хомут", - зазначав він в інтерв'ю "Фактам".

Раніше у мережі показали відео, як один з військових чудом залишився живим. Куля ворога наскрізь прошила його шолом.

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