В Венеции высохли почти все каналы из-за отсутствия дождей (фото)

Италия сталкивается с перспективой новой засухи. Последние недели сухая зимняя погода вызывала беспокойство. Венеция, где обычно является основной проблемой наводнения, столкнулась с отливами, из-за чего гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут проехать по некоторым из ее знаменитых каналов. Об этом пишет The Guardian.

Причиной является совокупность факторов: отсутствие дождя, система высокого давления, полнолуние и морские течения. Итальянские реки и озера страдают от серьезной нехватки воды. Об этом сообщила в понедельник экологическая группа Legambiente.

Видео дня

Читайте также: В Италии археологи обнаружили римскую погребальную стелу с портретом

Самая длинная река северной Италии под названием "По", протекающая от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года.

В июле 2022 года Италия пострадала от сильнейшей засухи за последние 70 лет и объявила чрезвычайное положение в районах вокруг реки По, ведь на нее приходится около трети сельскохозяйственного производства страны.

"Мы находимся в ситуации с дефицитом воды, который накапливался с зимы 2020-2021 годов. Нам нужно восстановить 500 мм в северо-западных областях: нужно 50 дней дождя", – заявил эксперт по климату Массимилиано Паски из итальянского научно-исследовательского института CNR.

Уровень воды на озере Гарда на севере Италии свалился до рекордно низкого уровня. Поэтому теперь можно добраться до небольшого острова Сан-Бьяджио на озере пешком.

Однако последние прогнозы погоды указывают на то, что столь необходимые осадки и снег в Альпах будут уже в ближайшие дни.

Ранее мы писали о том, что швейцарским Альпам грозят инвазионные кактусы опунции из Северной Америки, вытесняющие местные виды растений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!