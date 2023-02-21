У Венеції висохли майже всі канали через відсутність дощів (фото)

Італія стикається з перспективою нової посухи. Останні тижні суха зимова погода викликала занепокоєння. Венеція, де зазвичай є основною проблемою є повені, стикнулась з відливами, через що гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть проїхати деякими з її знаменитих каналів. Про це пише The Guardian.

Причиною є сукупність факторів: відсутність дощу, система високого тиску, повний місяць та морські течії. Італійські річки та озера страждають від серйозної нестачі води, Про це повідомила в понеділок екологічна група Legambiente.

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Найдовша річка північної Італії під назвою "По", яка протікає від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року.

У липні 2022 року Італія постраждала від найсильнішої посухи за останні 70 років і оголосила надзвичайний стан у районах навколо річки По, адже на неї припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни.

"Ми перебуваємо в ситуації з дефіцитом води, який накопичувався з зими 2020-2021 років. Нам потрібно відновити 500 мм у північно-західних областях: потрібно 50 днів дощу", – заявив експерт з клімату Массіміліано Паскі з італійського науково-дослідного інституту CNR.

Рівень води на озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня. Через це тепер можна дістатися до невеликого острова Сан-Бьяджіо на озері пішки.

Однак останні прогнози погоди вказують на те, що такі необхідні опади та сніг в Альпах будуть вже найближчими днями.

Раніше ми писали про те, що швейцарським Альпам загрожують інвазійні кактуси опунції з Північної Америки, які витісняють місцеві види рослин.

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