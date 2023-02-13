Швейцарським Альпам загрожують кактуси з Північної Америки

Через зміну клімату в Альпах інвазійні кактуси опунції (Opuntia) з Північної Америки витісняють місцеві види рослин. Влада швейцарського кантону Вале занепокоєна, адже на окремих ділянках кактуси захопили третину площі, оскільки отримали шанс розростися у раніше захолодних їм Альпах.

Про це пише видання The Guardian. Швейцарські біологи розповіли, що опунції були привезені до Швейцарії ще у кінці XVIII століття, якщо не раніше. Раніше холодні Альпи були не сприятливим середовищем для поширення рослин із теплих і посушливих регіонів Північної Америки. Зміни внесло глобальне потепління. Сніг в Альпах через теплий клімат зараз сходить на місяць раніше, ніж у середньому за всю історію спостережень, що сприяє довшій вегетації і поширенню 9 видів опунцій.

Відео дня

Читайте також: У надрах Землі знайшли невідомий шар мантії

Подібні кактуси поширилися на деяких пагорбах навколо столиці Вале, в Сійоні, де рослини зараз складають 23-30% низькорослого покриву, за оцінками фахівців. Про їхню присутність також повідомляється в сусідніх альпійських регіонах, зокрема Тічино та Граубюнден у Швейцарії, а також у долині Аоста та Вальтелліні в Італії.

Це загрожує вразливим екосистемам, адже кантон є одним з епіцентрів біорізноманіття у Швейцарії. Там росте близько 2 200 із 3 000 характерних країні видів рослин. 4 з 9 видів інвазійних кактусів витісняють місцеві види і поширилися навіть на території, які перебувають під захистом.

Влада Вале організувала кампанію боротьби з інвазійними кактусами. Але це буде нелегко, якщо взагалі можливо, враховуючи живучість цих рослин. Вони швидко відновлюються навіть після зрубування й викорчовування.

"Ця інвазивна та немісцева рослина любить теплий та посушливий клімат і не бажана в периметрі прерій та сухих пасовищ національного значення", – йдеться в пресрелізі муніципалітету Фулі в долині Рони, який оголосив про кампанію викорчовування в кінці 2022 року.

Раніше вчені провели дослідження та з'ясували, що танення льодовиків загрожує мільйонам людей у ​​всьому світі через ризик раптових повеней. Найнебезпечнішими назвали 4 країни, де багато льодовикових озер, а населення вразливе до кліматичних катастроф.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!