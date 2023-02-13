Швейцарским Альпам угрожают кактусы из Северной Америки

Из-за изменения климата в Альпах инвазионные кактусы опунции (Opuntia) из Северной Америки вытесняют местные виды растений. Власти швейцарского кантона Вале обеспокоены, ведь на отдельных участках кактусы захватили треть площади, поскольку получили шанс разрастись в ранее охлажденных им Альпах.

Об этом пишет издание The Guardian. Швейцарские биологи рассказали, что опунции были привезены в Швейцарию еще в конце XVIII века, если не раньше. Ранее холодные Альпы были неблагоприятной средой для распространения растений из теплых и засушливых регионов Северной Америки. Изменения внесло глобальное потепление. Снег в Альпах из-за теплого климата сейчас сходит на месяц раньше, чем в среднем за всю историю наблюдений, что способствует более длительной вегетации и распространению 9 видов опунций.

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Подобные кактусы распространились на некоторых холмах вокруг столицы Вале, в Сионе, где растения сейчас составляют 23-30% низкорослого покрова, по оценкам специалистов. Об их присутствии также сообщается в соседних альпийских регионах, в частности, Тичино и Граубюнден в Швейцарии, а также в долине Аоста и Вальтеллине в Италии.

Это чревато уязвимыми экосистемами, ведь кантон является одним из эпицентров биоразнообразия в Швейцарии. Там произрастает около 2 200 из 3 000 характерных для страны видов растений. 4 из 9 видов инвазионных кактусов вытесняют местные виды и распространились даже на находящиеся под защитой территории.

Власти Вале организовали кампанию по борьбе с инвазионными кактусами. Но это будет нелегко, если вообще возможно, учитывая живучесть этих растений. Они быстро восстанавливаются даже после срубки и выкорчевки.

"Это инвазивное и неместное растение любит теплый и засушливый климат и не желательно в периметре прерий и сухих пастбищ национального значения", – говорится в пресс-релизе муниципалитета Фули в долине Роны, который объявил о кампании выкорчевывания в конце 2022 года.

Ранее ученые провели исследования и выяснили, что таяние ледников грозит миллионам людей во всем мире из-за риска внезапных наводнений. Самыми опасными назвали 4 страны, где много ледниковых озер, а население уязвимо к климатическим катастрофам.

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