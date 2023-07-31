Вау-эффект: Блогерка рассказала о своем лайфхаке с использованием сухого шампуня

Татьяна Бобрикова, родившаяся в Ровно, но уже длительное время проживающая и работающая в Киеве, знает секреты ухода за волосами и неоднократно делится своими открытиями со своими подписчиками.

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В своем Instagram она рассказала, что одной из ее недавних находок стал сухой шампунь и правила его использования. Хотя Таня не планировала заниматься рассказом об этом продукте, ведь казалось, что все и так уже знают о его существовании, но узнала, что несколько ее подруг еще не слышали об этой хитрости.

Блогерша рассказывает, что у нее очень быстро волосы становятся жирными. Даже если она вымоет голову утром, то уже вечером волосы становятся массными. Но она раскрыла секрет, как сохранить свежесть волос значительно длиннее – просто используя сухой шампунь.

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Секрет заключается в том, что она наносит сухой шампунь на свои волосы сразу после мытья головы, когда волосы еще чистые. Она рекомендует подождать, пока волосы станут немного жирными, и тогда шампунь начнет свое действие. Он абсорбирует лишний жир и сохраняет волосы свежими и чистыми. Этот прием помогает также сохранять объем, представляющий особый бонус для тех, кто имеет тонкие волосы и часто сталкивается с проблемами отсутствия объема.

Таня делится своим рекордом – после одного применения сухого шампуня, ее волосы могут оставаться свеженькими и ухоженными до четырех дней.

После публикации этой информации, Татьяна начала получать сотни комментариев от девушек, ранее неправильно пользовавшихся сухим шампунем, но сейчас обещают попробовать новый способ применения, чтобы сохранить свежесть волос гораздо дольше.

Напомним, ранее мы рассказывали о процедуре хелатирования волос, также известной как хелатное мытье. С помощью этой процедуры можно идеально очистить волосы за счет специальных хелатирующих агентов.

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