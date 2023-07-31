Вау-ефект: Блогерка розповіла про свій лайфхак з використанням сухого шампуню

Тетяна Бобрікова, що народилася в Рівному, але вже тривалий час проживає й працює в Києві, знає секрети догляду за волоссям і неодноразово ділиться своїми відкриттями зі своїми підписниками.

Читайте також: 5 порад для живлення шкіри голови восени, якщо волосся почало активно випадати

У своєму Instagram вона розповіла, що одним із її недавніх знахідок став сухий шампунь та правила його використання. Хоча Таня не планувала займатися розповіддю про цей продукт, адже здавалося, що всі й так вже знають про його існування, але дізналася, що декілька її подруг ще не чули про цю хитрість.

Блогерка розповідає, що у неї дуже швидко волосся стає жирним. Навіть якщо вона вимиє голову зранку, то вже ввечері волосся стає масним. Але вона розкрила секрет, як зберегти свіжість волосся значно довше – просто використовуючи сухий шампунь.

Відео дня

Секрет полягає в тому, що вона наносить сухий шампунь на своє волосся відразу після миття голови, коли волосся ще чисте. Вона рекомендує почекати, поки волосся стане трохи жирним, і тоді шампунь розпочне свою дію. Він абсорбує зайвий жир і зберігає волосся свіжим та чистим. Цей прийом допомагає також зберігати об'єм, що становить особливий бонус для тих, хто має тонке волосся і часто стикається з проблемами відсутності об'єму.

Таня ділиться своїм рекордом – після одного застосування сухого шампуню, її волосся може залишатися свіженьким і доглянутим до чотирьох днів.

Після публікації цієї інформації, Тетяна почала отримувати сотні коментарів від дівчат, які раніше неправильно користувались сухим шампунем, але зараз обіцяють спробувати новий спосіб застосування, щоб зберегти свіжість волосся набагато довше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про процедуру хелатування волосся, також відому як хелатне миття. За допомогою цієї процедури можна ідеально очистити волосся за рахунок спеціальних хелатуючих агентів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!