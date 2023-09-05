Во время раскопок в Помпеях был обнаружен дом зажиточного пекаря 79 года н.э. в хорошем состоянии (фото)

Во время раскопок в Помпеях был обнаружен дом, в котором нашли печь, фрески и украшенные стены. Считается, что он был жилищем зажиточного торговца, вероятно пекаря.

Об этом пишет BBC.

Дом имел большой зал и впечатляющий дизайн, в частности на крыше были каменные львиные головы, выполнявшие роль желобов для стекающей во внутренний фонтан дождевой воды. Несмотря на это, археологи считают, что эта постройка не соответствует типичным виллам богатых жителей Помпеи, а больше похожа на место жительства торговца. В доме была огромная печь, предназначенная для выпекания до 100 хлебин в день, что свидетельствует о возможной торговой хлебом.

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Археологи также обнаружили три скелета в доме – два женских и один детский. По позиции тел и месту их нахождения можно предположить, что они пытались укрыться под лестницей от пепла и обвалов Повреждения костей свидетельствуют о том, что на них упали тяжелые камни или черепица.

Кроме того, археологи обнаружили стену, которая была настоящим шедевром искусства. На ней изображались эпизоды из мифа об Ахилле, храм и рельефные изображения желтых змей.

Напомним, в Мексике обнаружили древнее украшение для носа, сделанное из человеческой кости.

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