Під час розкопок у Помпеях виявили дім заможного пекаря 79 року н.е. в хорошому стані (фото)

Під час розкопок в Помпеях було виявлено будинок, у якому знайшли піч, фрески та оздоблені стіни. Вважається що, він був житлом заможного торговця, ймовірно пекаря.

Про це пише ВВС.

Будинок мав великий зал і вражаючий дизайн, зокрема на даху були кам'яні левові голови, які виконували роль жолобів для дощової води, що стікала у внутрішній фонтан. Незважаючи на це, археологи вважають, що ця споруда не відповідає типовим віллам багатих жителів Помпеї, а більше схожа на місце проживання торговця. В будинку була величезна піч, призначена для випікання до 100 хлібин щодня, що свідчить про можливу торговою хлібом.

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Археологи також виявили три скелети у будинку – два жіночих та один дитячий. За позицією тіл і місцем їхнього знаходження можна припустити, що вони намагалися сховатись під сходами від попелу і обвалів. Пошкодження кісток свідчать про те, що на них впали важкі камені або черепиця.

Окрім цього, археологи виявили стіну, яка була справжнім шедевром мистецтва. На ній зображались епізоди з міфу про Ахілла, храм і рельєфні зображення жовтих змій.

Нагадаємо, у Мексиці виявили древню прикрасу для носа, зроблену з людської кістки.

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