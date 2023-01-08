Воздушные силы сбили российский вертолет и дрон (видео)

Украинские военные из воздушного командования "Центр" сегодня, 8 января, сбили две вражеские цели на востоке. По предварительным данным речь идет о российском вертолете Ка-52 и беспилотнике "Орлан-10".

Ликвидацию вражеских целей провели воины ЗРК С-300В1. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА "Орлан-10", пытавшийся разведать наших позиций", – говорится в сообщении.

Военные также поделились видео своей работы, а именно – сбивание вражеского дрона.

Видео дня

Точное место уничтожения вражеских целей не сообщается из соображений безопасности.

Ранее в сети появилось видео, на котором ВСУ показали, как ведут огонь по врагу из Ми-24.

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