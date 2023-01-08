Повітряні сили збили російський гелікоптер та дрон (відео)

Українські військові з повітряного командування "Центр" сьогодні, 8 січня, збили дві ворожі цілі на сході. За попередніми даними йдеться про російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10".

Ліквідацію ворожих цілей виконали воїни ЗРК С-300В1. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування "Центр" з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА "Орлан-10", який намагався здійснити розвідку наших позицій", – йдеться у повідомленні.

Військові також поділилися відео своєї роботи, а саме – збиття ворожого дрону.

Відео дня

Точне місце знищення ворожих цілей не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше у мережі з'явилось відео, на якому ЗСУ показали, як ведуть вогонь по ворогу з Мі-24.

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