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Возвращение военного из СВЧ: как действует упрощенный механизм

Цихоцкая Мария

Возвращение военного из СВЧ: как действует упрощенный механизм
Действие упрощенной процедуры возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ), продлено до 30 августа 2025 года

Действие упрощенной процедуры возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ), продлено до 30 августа 2025 года. В течение этого времени каждый военный может добровольно явиться в свою часть и заявить о готовности вернуться на службу.

Как сообщается на странице ОТУ "Север" в Facebook, даже при наличии открытого уголовного производства командир может принять решение о возобновлении службы. После добровольного возвращения в течение трех суток возобновляется контракт, возобновляется военная служба, а также все виды обеспечения – денежное, вещное, продовольственное. Кроме того, с этого момента снова начинают действовать льготы и социальные гарантии, предусмотренные украинским законодательством.

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Этот механизм предусмотрен для военнослужащих, покинувших часть или место службы до 10 мая 2025 года, чья служба на момент возвращения была официально приостановлена, а также обратившихся добровольно до 30 августа 2025 года в один из батальонов резерва или соответствующие органы – ВСП, ДБР, полицию. Также можно использовать мобильное приложение "АРМИЯ+" для фиксации желания вернуться в службу.

Начальник штаба 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Арсен Дмитрик (позывной "Лемко") высказывал мнение, что причины самовольного ухода частей часто кроются в конфликтах с руководством. Он отметил, что не осуждает таких военных и относится к ситуации с пониманием. В свою очередь, подполковник Кирилл Верес, Герой Украины, отметил, что около половины состава 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" составляют именно вернувшиеся после СЗЧ.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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Война в Украине