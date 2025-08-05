Возвращение военного из СВЧ: как действует упрощенный механизм

Действие упрощенной процедуры возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ), продлено до 30 августа 2025 года. В течение этого времени каждый военный может добровольно явиться в свою часть и заявить о готовности вернуться на службу.

Как сообщается на странице ОТУ "Север" в Facebook, даже при наличии открытого уголовного производства командир может принять решение о возобновлении службы. После добровольного возвращения в течение трех суток возобновляется контракт, возобновляется военная служба, а также все виды обеспечения – денежное, вещное, продовольственное. Кроме того, с этого момента снова начинают действовать льготы и социальные гарантии, предусмотренные украинским законодательством.

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Этот механизм предусмотрен для военнослужащих, покинувших часть или место службы до 10 мая 2025 года, чья служба на момент возвращения была официально приостановлена, а также обратившихся добровольно до 30 августа 2025 года в один из батальонов резерва или соответствующие органы – ВСП, ДБР, полицию. Также можно использовать мобильное приложение "АРМИЯ+" для фиксации желания вернуться в службу.

Начальник штаба 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Арсен Дмитрик (позывной "Лемко") высказывал мнение, что причины самовольного ухода частей часто кроются в конфликтах с руководством. Он отметил, что не осуждает таких военных и относится к ситуации с пониманием. В свою очередь, подполковник Кирилл Верес, Герой Украины, отметил, что около половины состава 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" составляют именно вернувшиеся после СЗЧ.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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