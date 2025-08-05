Повернення військового із СЗЧ: як діє спрощений механізм

Дія спрощеної процедури повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), продовжена до 30 серпня 2025 року. Протягом цього часу кожен військовий має змогу добровільно з’явитися до своєї частини та заявити про готовність повернутися на службу.

Як повідомляється на сторінці ОТУ "Північ" у Facebook, навіть у разі наявності відкритого кримінального провадження командир може ухвалити рішення про поновлення служби. Після добровільного повернення протягом трьох діб відновлюється контракт, поновлюється військова служба, а також усі види забезпечення – грошове, речове, продовольче. Крім того, з цього моменту знову починають діяти пільги й соціальні гарантії, передбачені українським законодавством.

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Цей механізм передбачений для військовослужбовців, які залишили частину або місце служби до 10 травня 2025 року, чия служба на момент повернення була офіційно призупинена, а також для тих, хто звернувся добровільно до 30 серпня 2025 року в один із батальйонів резерву або відповідні органи – ВСП, ДБР, поліцію. Також можна скористатися мобільним додатком "АРМІЯ+" для фіксації бажання повернутися до служби.

Начальник штабу 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Арсен Дмитрик (позивний "Лемко") висловлював думку, що причини самовільного залишення частин часто криються в конфліктах із керівництвом. Він зазначив, що не засуджує таких військових і ставиться до ситуації з розумінням. У свою чергу, підполковник Кирило Верес, Герой України, зауважив, що близько половини складу 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" становлять саме ті, хто повернувся після СЗЧ.

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