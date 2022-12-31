ВСУ могут сделать резкий прорыв и выйти на линию до 24 февраля: астролог назвал сроки

Вооруженные силы Украины могут совершить резкий прорыв и кардинально переломить ситуацию на фронте в свою пользу уже 12 января. Они выйдут на линию до 24 февраля.

Об этом заявил нумеролог Владислав Грицай в интервью "Апострофу". По его словам, уже в июне следующего года Россия вынуждена будет идти на переговоры, но условия будет диктовать Киев. Силы обороны Украины к тому времени освободят все свои территории.

Грицай подчеркнул, что в мае-июне 2023 года возможно полное возвращение территорий – и Крыма, и Донбасса. Оба региона будут возвращены военным путем – будут в любом случае очаги боевых действий, обстрелов.

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Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.