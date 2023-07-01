ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты оккупантов и 14 единиц техники (видео)

Украинские военные продолжают наступательные действия на разных участках фронта. В частности, на Таврическом направлении защитники Украины смогли продвинуться вперед.

В течение суток бойцы уничтожили почти две роты россиян. Об этом сообщил в Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневой задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что за сутки украинским военным удалось уничтожить 14 единиц российской техники, в частности:

БТР;

БМ-21 "Град";

противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";

три БпЛА "Zala";

три пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

две САУ 2С7 "Пион";

гаубицу 2А65 "Мста-Б";

автомобильная техника.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили четыре состава боеприпасов врага.

Напомним, на днях украинские военные из состава Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники.

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