ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти окупантів та 14 одиниць техніки (відео)

Українські військові продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту. Зокрема, на Таврійському напрямку захисники України змогли просунутися вперед.

Протягом доби бійці знищили майже дві роти росіян. Про це повідомив у Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що упродовж доби українським військовим вдалося знищити 14 одиниць російської техніки, зокрема:

БТР;

БМ-21 "Град";

протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра";

три БпЛА "Zala";

три гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

дві САУ 2С7 "Піон";

гаубицю 2А65 "Мста-Б";

автомобільну техніку.

Окрім цього Сили оборони знищили чотири склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, днями українські військові зі складу Центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 50 одиниць російської техніки.

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