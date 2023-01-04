ВСУ нанесли удар по комендатуре оккупантов в Васильевке (видео)

Украинские военные нанесли удар по позициям россиян во временно оккупированной Васильевке в Запорожье. В частности, Вооруженные силы Украины уничтожили оккупационную комендатуру.

По предварительной информации, позиции оккупантов атаковали двумя дронами. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что среди оккупантов есть погибшие. Точные потери врага уточняются. По предварительным данным удар был нанесен с HIMARS.

Российские пропагандисты пытаются врать о жертвах среди местного населения. Впрочем, местные жители опровергают эту информацию.

В сети также опубликовали видео, где можно увидеть последствия ударов. Здание, в котором размещалась оккупационная комендатура, разрушена, на земле валяются обломки.

Видео дня

"Уже и подтверждение от врага ушли. Запомните, мы вас видим везде и будем уничтожать вас все жестче и жестче", – прокомментировали инцидент в Telegram-канале Стратком ВСУ.

Ранее UAportal показал работу РСЗО "Град" в яркой замедленной съемке. Увлекательные кадры.

Читайте также, как украинским защитникам удалось умело зачистить позиции врага возле Бахмута.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!