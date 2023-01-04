ЗСУ завдали удару по комендатурі окупантів у Василівці (відео)

Українські військові завдали удару по позиціях росіян у тимчасово окупованій Василівці на Запоріжжі. Зокрема, Збройні сили України знищили окупаційну комендатуру.

За попередньою інформацією, позиції окупантів атакували двома дронами. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що серед окупантів є загиблі. Точні втрати ворога уточнюються. За попередніми даними удару було завдано з HIMARS.

Російські пропагандисти намагаються брехати про жертви серед місцевого населення. Втім, місцеві жителі цю інформацію спростовують.

У мережі також опублікували відео, на якому можна побачити наслідки ударів. Будівля, в якій розташовувалася окупаційна комендатура, зруйнована, на землі валяються уламки.

Відео дня

"Вже і підтвердження від ворога пішли. Запам'ятайте, ми вас бачимо скрізь і будемо нищити вас все жорсткіше і жорсткіше", – прокоментували інцидент у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

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