ВСУ уничтожили российский ЗРК 'Витязь' стоимостью 135 миллионов долларов (видео)

Разведчики бригады артразведки "Черный Лес" уничтожили в Донецкой области современный российский зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", предназначенный для поражения целей малой и средней дальности. Примерная стоимость этой установки составляет 135 миллионов долларов.

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Успешное обнаружение и уничтожение комплекса стало возможным благодаря слаженной работе украинских разведчиков. Как отмечают военные, С-350 "Витязь" - одна из новейших разработок российского оборонного комплекса, предназначенная для замены устаревших систем С-300ПС и "Бук-М1-2". Об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Зенитно-ракетный комплекс был принят на вооружение России в 2020 году и предназначен для защиты стратегических объектов от атак авиации, беспилотников, крылатых и тактических баллистических ракет. Несмотря на свою технологичность, украинским защитникам удалось успешно уничтожить эту дорогую и важную для врага систему.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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