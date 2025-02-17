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Война в Украине

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Витязь" стоимостью 135 миллионов долларов (видео)

Цихоцкая Мария

ВСУ уничтожили российский ЗРК 'Витязь' стоимостью 135 миллионов долларов (видео)
ВСУ уничтожили российский ЗРК ''Витязь'' стоимостью 135 миллионов долларов

Разведчики бригады артразведки "Черный Лес" уничтожили в Донецкой области современный российский зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", предназначенный для поражения целей малой и средней дальности. Примерная стоимость этой установки составляет 135 миллионов долларов.

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Успешное обнаружение и уничтожение комплекса стало возможным благодаря слаженной работе украинских разведчиков. Как отмечают военные, С-350 "Витязь" - одна из новейших разработок российского оборонного комплекса, предназначенная для замены устаревших систем С-300ПС и "Бук-М1-2". Об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Зенитно-ракетный комплекс был принят на вооружение России в 2020 году и предназначен для защиты стратегических объектов от атак авиации, беспилотников, крылатых и тактических баллистических ракет. Несмотря на свою технологичность, украинским защитникам удалось успешно уничтожить эту дорогую и важную для врага систему.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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Война в Украине