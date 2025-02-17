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ЗСУ знищили російський ЗРК "Витязь" вартістю 135 мільйонів доларів (відео)

Ціхоцька Марія

ЗСУ знищили російський ЗРК 'Витязь' вартістю 135 мільйонів доларів (відео)
ЗСУ знищили російський ЗРК ''Витязь'' вартістю 135 мільйонів доларів

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний Ліс" знищили на Донеччині сучасний російський зенітно-ракетний комплекс С-350 "Витязь", призначений для ураження цілей малої та середньої дальності. Орієнтовна вартість цієї установки становить 135 мільйонів доларів.

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Успішне виявлення та знищення комплексу стало можливим завдяки злагодженій роботі українських розвідників. Як зазначають військові, С-350 "Витязь" є однією з новітніх розробок російського оборонного комплексу, призначеною для заміни застарілих систем С-300ПС та "Бук-М1-2". Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

Зенітно-ракетний комплекс був прийнятий на озброєння Росії у 2020 році та призначений для захисту стратегічних об’єктів від атак авіації, безпілотників, крилатих і тактичних балістичних ракет. Незважаючи на свою технологічність, українським захисникам вдалося успішно знищити цю дорогу та важливу для ворога систему.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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Війна в Україні