ЗСУ знищили російський ЗРК 'Витязь' вартістю 135 мільйонів доларів (відео)

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний Ліс" знищили на Донеччині сучасний російський зенітно-ракетний комплекс С-350 "Витязь", призначений для ураження цілей малої та середньої дальності. Орієнтовна вартість цієї установки становить 135 мільйонів доларів.

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Успішне виявлення та знищення комплексу стало можливим завдяки злагодженій роботі українських розвідників. Як зазначають військові, С-350 "Витязь" є однією з новітніх розробок російського оборонного комплексу, призначеною для заміни застарілих систем С-300ПС та "Бук-М1-2". Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

Зенітно-ракетний комплекс був прийнятий на озброєння Росії у 2020 році та призначений для захисту стратегічних об’єктів від атак авіації, безпілотників, крилатих і тактичних балістичних ракет. Незважаючи на свою технологічність, українським захисникам вдалося успішно знищити цю дорогу та важливу для ворога систему.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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