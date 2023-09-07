Вторая Пречистая: лучшие поздравления на украинском языке с Рождеством Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая, ежегодно отмечается 8 сентября. В этот день церковь чтит мать Иисуса Христа, родившую его после непорочного зачатия.

Поздравьте родных и близких с этим важным праздником и теплыми и добрыми словами.

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Поздравления с Второй Пречистой на украинским языке:

Видео дня

З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай радість, благополуччя та спокій панують у вашому домі.

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Нехай Богородиця оберігає вас та вашу родину від всіх негараздів і наповнює ваші серця світлом та теплом. Вітаємо вас з цим чудовим святом!

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З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе вам радість і віру, а благословення Марії несуть вам мир та добро.

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Нехай Мати Божа завжди оберігає вас своєю ніжністю та благословенням у цей час. Хай Друга Пречиста подарує вам щастя і благодать!

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З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай свята діва Марія приносить вам світло і надію. Бажаємо вам благодаті та щасливих митей у цей особливий день.

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З найкращими побажаннями з нагоди Різдва Пресвятої Діви Марії! Нехай її благословення наповнюють ваші дні світлом та любов'ю.

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З Другою Пречистою! Нехай добро і любов Божа завжди супроводжують вас на вашому життєвому шляху. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

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Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай у цей день у вашому домі панують мир, щастя та любов. Нехай Богородиця береже вас і ваших близьких від усіх бід і напастей.

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Сердечно вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе вам багато радості та світла. Нехай Богородиця подарує вам міцне здоров'я, щастя та достаток.

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Вітаю з величним святом Різдва Пресвятої Богородиці! Нехай цей день наповнить ваше серце вірою, надією та любов'ю. Нехай Богородиця допомагає вам у всіх ваших справах.

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Нехай вас сьогодні благословить Пресвята Богородиця! Хай Марія оберігає вас від усіх бід і напастей!

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Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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