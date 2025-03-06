Выплата до 3 тыс. евро для украинцев: кто и при каких условиях может получить
Граждане Украины, проживающие в западных областях, могут подать заявки на получение финансовой помощи от Международной гуманитарной организации "Help". В рамках этой программы можно получить до 3 тысяч евро.
Об этом сообщили организаторы проекта. Согласно информации, Международная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Украине в рамках проекта "Укрепление общин и повышение устойчивости уязвимых групп населения" открыла регистрацию на предоставление финансовой помощи местным предпринимателям, пострадавшим из-за войны.
Эта грантовая поддержка доступна для бизнесов в следующих областях:
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Волынская
- Львовская
- Хмельницкая
- Черновицкая
"Программа грантовой поддержки микро- и малых предприятий направлена на поддержку ремесленных и сервисных бизнесов. Только предприятия, принадлежащие к этим категориям, имеют право на получение помощи", – говорится в сообщении.
Среди допустимых ремесел для получения гранта: столярство, пчеловодство, изготовление украшений, гончарство, керамика и текстильное искусство.
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Что касается сервисных услуг, то поддержка предоставляется для уборки и ухода за домами, ландшафтных работ, фитнес-услуг, ухода за животными и ремонта.
Однако важно, что гранты не могут быть использованы на оплату услуг, заработную плату, аренду или ремонт помещений.
Как подать заявку и этапы отбора
Для участия в конкурсе необходимо заполнить специальную форму, загрузить заявку и документ для подписи.
Процесс отбора включает в себя два этапа:
- Оценка бизнес-планов на основе представленных документов и информации.
- Проведение собеседования с кандидатом.
Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить 10800 грн помощи от ООН.
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