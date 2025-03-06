Виплата до 3 тис. євро для українців: хто і за яких умов може отримати

Громадяни України, які проживають у західних областях, мають можливість подати заявки на отримання фінансової допомоги від Міжнародної гуманітарної організації "Help". В рамках цієї програми можна отримати до 3 тисяч євро.

Про це повідомили організатори проєкту. Згідно з інформацією, Міжнародна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні в межах проєкту "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення" відкрила реєстрацію на надання фінансової допомоги для місцевих підприємців, що постраждали через війну.

Ця грантова підтримка доступна для бізнесів у таких областях:

Закарпатська

Івано-Франківська

Волинська

Львівська

Хмельницька

Чернівецька

"Програма грантової підтримки мікро- та малих підприємств спрямована на підтримку ремісничих та сервісних бізнесів. Лише підприємства, що належать до цих категорій, мають право на отримання допомоги", – йдеться в повідомленні.

Серед допустимих ремесел для отримання гранту: столярство, бджільництво, виготовлення прикрас, гончарство, кераміка та текстильне мистецтво.

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Що стосується сервісних послуг, то підтримка надається для прибирання та догляду за будинками, ландшафтних робіт, фітнес-послуг, догляду за тваринами та ремонту.

Проте важливо, що грантові кошти не можуть бути використані на оплату послуг, заробітну плату, оренду чи ремонт приміщень.

Як подати заявку та етапи відбору

Для участі в конкурсі необхідно заповнити спеціальну форму, завантажити заявку та документ для підпису.

Процес відбору включає два етапи:

Оцінка бізнес-планів на основі поданих документів та інформації. Проведення співбесіди з кандидатом.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати 10 800 грн допомоги від ООН.

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