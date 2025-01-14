Выплаты для лиц с инвалидностью III группы: от чего зависит их размер

Сумма выплат для людей с инвалидностью III группы зависит от того, трудоустроены ли они. Те, кто работает, получают меньшие выплаты, тогда как нетрудоустроенные получают большие суммы.

Размер денежных выплат для лиц с инвалидностью III группы может составлять от 60 до 70% прожиточного минимума. При этом сумма зависит от того, кому именно назначена выплата, пишет "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Так, если человек имеет инвалидность с детства, размер его выплаты составляет 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В случае, когда инвалидность получена после достижения 18-летнего возраста, выплата увеличивается до 70% от прожиточного минимума.

Стоит отметить, что минимальный размер выплат для неработающих лиц с инвалидностью III группы составляет 2530 гривен, тогда как для работающих – 2093 гривны. При этом пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью III группы составляют 50% от размера пенсии по возрасту.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторых украинцев могут оставить без пенсии по инвалидности.

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