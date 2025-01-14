Виплати для осіб з інвалідністю III групи: від чого залежить їх розмір

Сума виплат для людей з інвалідністю III групи залежить від того, чи вони працевлаштовані. Ті, хто працює, отримують менші виплати, тоді як непрацевлаштовані отримують більші суми.

Розмір грошових виплат для осіб з інвалідністю III групи може становити від 60 до 70% прожиткового мінімуму. При цьому сума залежить від того, кому саме призначена виплата, пише "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Так, якщо людина має інвалідність з дитинства, розмір її виплати становить 60% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У випадку, коли інвалідність отримана після досягнення 18-річного віку, виплата збільшується до 70% від прожиткового мінімуму.

Варто зазначити, що мінімальний розмір виплат для непрацюючих осіб з інвалідністю III групи становить 2530 гривень, тоді як для працюючих – 2093 гривні. При цьому пенсійні виплати для осіб з інвалідністю III групи складають 50% від розміру пенсії за віком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декого з українців можуть залишити без пенсії по інвалідності.

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