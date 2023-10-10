Языковед Авраменко ответил, как правильно писать фразу 'с днем рождения'

Часто возникает вопрос о том, как правильно писать фразу "С днем рождения!" - с прописной или строчной буквы. Языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, с какой буквы следует писать "с днем рождения" и существуют ли исключения.

Согласно правилам правописания, когда мы поздравляем своих родных, друзей или знакомых с их персональным праздником, то по привычке мы часто пишем фразу "С Днем рождения!" с прописной буквы. Но оказывается, что это написание считается некорректным согласно действующим правилам.

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Александр Авраменко отмечает, что во фразе "С днем рождения!" слово "день" следует писать с строчной буквы. Однако существуют исключения. К примеру, если вы хотите выразить особое уважение к человеку, то разрешено писать фразу "С Днем рождения!" с заглавной буквой.

"Если вы желаете выразить свое особое уважение к приветствуемому лицу, то нормально будет использовать слово "день" с большой буквы. Таким образом, вы проявите свое уважение к этому человеку. Это стилистический прием", - отметил Авраменко.

Напомним, Авраменко рассказал об ошибках при произношении знаков Зодиака.

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