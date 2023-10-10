Мовознавець Авраменко відповів, як правильно писати фразу 'з днем народження'

Часто постає питання про те, як правильно писати фразу "З днем народження!" - з великої чи малої літери. Мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив, з якої літери слід писати "з днем народження" і чи існують винятки.

Згідно з правилами правопису, коли ми вітаємо своїх рідних, друзів або знайомих з їхнім персональним святом, то за звичкою ми часто пишемо фразу "З Днем народження!" з великої літери. Але виявляється, що це написання вважається некоректним згідно з чинними правилами.

Читайте також: Як українською правильно перекласти "девичник" та "мальчишник": пояснення від Авраменка

Олександр Авраменко зауважує, що у фразі "З днем народження!" слово "день" слід писати з малої літери. Проте існують винятки. Наприклад, якщо ви хочете виразити особливу повагу до людини, то дозволено писати фразу "З Днем народження!" з великою літерою.

"Якщо ви бажаєте висловити свою особливу повагу до особи, яку вітаєте, то нормально буде використовувати слово "день" з великої літери. Таким чином, ви виявите свою повагу до цієї людини. Це стилістичний прийом", - зауважив Авраменко.

Нагадаємо, Авраменко розповів про помилки при вимові знаків Зодіаку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!