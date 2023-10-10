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Суспільство

Мовознавець Авраменко відповів, як правильно писати фразу "з днем народження"

Ціхоцька Марія

Мовознавець Авраменко відповів, як правильно писати фразу 'з днем народження'

Часто постає питання про те, як правильно писати фразу "З днем народження!" - з великої чи малої літери. Мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив, з якої літери слід писати "з днем народження" і чи існують винятки.

Згідно з правилами правопису, коли ми вітаємо своїх рідних, друзів або знайомих з їхнім персональним святом, то за звичкою ми часто пишемо фразу "З Днем народження!" з великої літери. Але виявляється, що це написання вважається некоректним згідно з чинними правилами.

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Олександр Авраменко зауважує, що у фразі "З днем народження!" слово "день" слід писати з малої літери. Проте існують винятки. Наприклад, якщо ви хочете виразити особливу повагу до людини, то дозволено писати фразу "З Днем народження!" з великою літерою.

"Якщо ви бажаєте висловити свою особливу повагу до особи, яку вітаєте, то нормально буде використовувати слово "день" з великої літери. Таким чином, ви виявите свою повагу до цієї людини. Це стилістичний прийом", - зауважив Авраменко.

Нагадаємо, Авраменко розповів про помилки при вимові знаків Зодіаку.

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