Языковед объяснил, существует ли украинское соответствие к слову "селфи"
В Интернете существует немало украинских соответствий к слову "селфи". Оно означает вид фотографии, автопортрет, сделанный камерой смартфона, фотоаппарата или вебкамеры.
Украинцы активно пытаются заменить иностранное слово и адаптировать его на украинском языке. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".
"Каких только ответчиков не придумают украинцы к новомодному слову "селфи". И "себчик", то есть "фотографирую себе", и "самчик" от "сам делаю фото", – отметил он.
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Кроме этого можно услышать вариант "самознімка", который означает "сам снимаю". По словам Авраменко, все эти варианты интересны и приемлемы.
Впрочем, пока нет правильного слова, которое стало бы соответствием к "селфи".
"Как бы то ни было, но время покажет, какой вариант приживется в литературном языке", – подытожил Авраменко.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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