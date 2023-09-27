Языковед объяснил, существует ли украинское соответствие к слову 'селфи'

В Интернете существует немало украинских соответствий к слову "селфи". Оно означает вид фотографии, автопортрет, сделанный камерой смартфона, фотоаппарата или вебкамеры.

Украинцы активно пытаются заменить иностранное слово и адаптировать его на украинском языке. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Каких только ответчиков не придумают украинцы к новомодному слову "селфи". И "себчик", то есть "фотографирую себе", и "самчик" от "сам делаю фото", – отметил он.

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Кроме этого можно услышать вариант "самознімка", который означает "сам снимаю". По словам Авраменко, все эти варианты интересны и приемлемы.

Впрочем, пока нет правильного слова, которое стало бы соответствием к "селфи".

"Как бы то ни было, но время покажет, какой вариант приживется в литературном языке", – подытожил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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