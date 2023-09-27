Мовознавець пояснив, чи існує український відповідник до слова 'селфі'

В Інтернеті існує чимало українських відповідників слова"селфі". Воно означає вид фотографії, автопортрет, зроблений за допомогою камери смартфона, фотоапарата чи вебкамери.

Українці активно намагаються замінити іноземне слово та адаптувати його в українській мові. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Яких тільки відповідників не вигадають українці до новомодного слова "селфі". І "себчик", тобто "фотографую собі", і "самчик" від "сам роблю фото", – зазначив він.

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Окрім цього можна почути варіант "самознімка", який означає – "сам знімаю". За словами Авраменка, усі ці варіанти цікаві та прийнятні.

Втім, наразі немає правильного слова, яке б стало відповідником до "селфі".

"Хай там як, але час покаже, який варіант приживеться в літературній мові", – підсумував Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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