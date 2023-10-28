Языковед объяснил важную разницу слов 'мешканці' и 'жителі': не путайте

В украинском языке существуют два слова, "мешканець" и "житель", которые являются синонимами. Впрочем, они имеют разное значение, которое следует учитывать при использовании.

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Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как и когда нужно использовать каждое слово. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Эти слова – синонимы. Словари позволяют ими обозначать и тех, кто живет в каком-то городе, и тех, кто живет в каком-то доме или квартире. Можно сказать и "житель", и "мешканець" Полтавы. Так же и "жителі", и "мешканці" высотных домов", – отметил языковед.

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Впрочем, с населенными пунктами и странами лучше употреблять слово "житель". К примеру, жители Львова, жители Чехии.

"А с жильем лучше использовать заимствованное из польского языка слово "мешканець". Например, "мешканці багатоквартирних будинків", – объяснил Авраменко.

"Мешканцями" также называют животных, населяющих определенную местность.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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